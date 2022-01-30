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Во Львове произошел пожар в многоквартирном доме: спасли семь человек

Автор: Иванна Шовкун

В субботу, 29 января, в четырехэтажном жилом доме во Львове произошел пожар. Спасатели вывели из горящего здания семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Telegram.

Возгорание произошло около 20:15 по адресу улица Хорватская, 3. Там загорелась одна из квартир на втором этаже. Люди звали на помощь со своих балконов из-за задымления на верхних этажах.

На место оперативно прибыли пожарные. Спасатели в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения вывели на свежий воздух 7 человек. В частности, спасли 4 ребенка и 3 взрослых. Также из здания эвакуировали еще 13 жильцов.

В результате возгорания никто не пострадал. Огонь локализовали в 20:32, а ликвидировали - в 20:46. На месте работали 18 человек личного состава ГСЧС и 4 единицы спецтехники.

Напомним, во Львове на первом этаже жилого дома вспыхнул пожар. В результате инцидента погибли три человека.

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ЛьвовПожар