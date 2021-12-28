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Во Львове при пожаре в жилом доме погибли три человека

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Львов, Вторник 28 декабря 2021 08:11
Во Львове при пожаре в жилом доме погибли три человека Фото: во Львове при пожаре в жилом доме погибли три человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Во Львове на первом этаже жилого дома вспыхнул пожар. В результате инцидента погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"27 декабря в 21:33 в г. Львов в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома возник пожар в результате которого погибли 3 человека. В 22:03 пожар ликвидирован на площади 20 м кв.", - говорится в сообщении.

Известно, что к тушению пожара привлекалось 15 человек и 3 единицы техники ГСЧС. На месте работала оперативная группа ГУ ГСЧС во Львовской области.

О причинах пожара пока не сообщают.

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