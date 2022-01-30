У Львові сталася пожежа у багатоквартирному будинку: врятували семеро людей

Займання сталося приблизно о 20:15 за адресою вулиця Хорватська, 3. Там спалахнула одна з квартир на другому поверсі. Люди кликали на допомогу зі своїх балконів через задимлення на верхніх поверхах.

На місце оперативно прибули пожежники. Рятувальники у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору вивели на свіже повітря 7 людей. Зокрема, врятували 4 дитини та 3 дорослих. Також із будівлі евакуювали ще 13 мешканців.

Внаслідок займання ніхто не постраждав. Вогонь локалізували о 20:32, а ліквідували - о 20:46. На місці працювали 18 осіб особового складу ДСНС та 4 одиниці спецтехніки.