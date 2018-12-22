У Львові після пожежі закрили роботу різдвяної ярмарки

Фото: пожежа у Львові (lviv.dsns.gov.ua)

Поліція відкрила кримінальну справу

Влада Львова прийняла рішення про закриття різдвяної ярмарки після вибуху у суботу 22 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

Як зазначається, рішення було прийняте за результатами оперативної наради на місці події зі структурними підрозділами міста і надзвичайними службами.

Крім того, у прес-службі поліції повідомили, що за фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до трьох років обмеження волі.

Наразі поліцейські встановлюють причину загорання, проводиться досудове розслідування. На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, а також працівники інших підрозділів поліції.

Нагадаємо, сьогодні близько 13:15 на різдвяному ярмарку в центрі Львова сталася пожежа. За попередньою інформацією загорання сталося в одній з хатинок. Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці повідомив, що спочатку було чутно вибух, після чого одна з хатинок загорілася.

Пізніше у поліціх повідомили, що за допомогою до лікарів звернулися троє осіб. Діагноз постраждалих не коментують.