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Во Львове из-за пожара в вагончике погибли три человека. Объявлена ЧС

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Львов, Пятница 15 октября 2021 10:26
Во Львове из-за пожара в вагончике погибли три человека. Объявлена ЧС Фото: место пожара во Львове (lv.dsns.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Во Львове произошел пожар в металлическом вагончике, в результате инцидента погибли три человека. Городские власти ввели чрезвычайную ситуацию местного уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Департамента гражданской защиты Львовской ОГА.

Сообщается, что вчера вечером на улице Городецкой, 371 в металлическом вагончике (кунге) на открытой стоянке для крупногабаритных автомобилей произошел пожар.

"В результате пожара погибли 3 человека (возраст и пол устанавливается). Огнем уничтожено внутреннее убранство металлического вагончика, вещи бытового потребления на площади 8 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Пожар удалось оперативно потушить. Решением Главного управления ГСЧС во Львовской области с сегодняшнего утра в городе обвялена чрезвычайная ситуация местного уровня.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее в Киеве на территории Института урологии произошел пожар, из здания эвакуировали более 10 человек.

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