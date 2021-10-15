Во Львове из-за пожара в вагончике погибли три человека. Объявлена ЧС
Во Львове произошел пожар в металлическом вагончике, в результате инцидента погибли три человека. Городские власти ввели чрезвычайную ситуацию местного уровня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Департамента гражданской защиты Львовской ОГА.
Сообщается, что вчера вечером на улице Городецкой, 371 в металлическом вагончике (кунге) на открытой стоянке для крупногабаритных автомобилей произошел пожар.
"В результате пожара погибли 3 человека (возраст и пол устанавливается). Огнем уничтожено внутреннее убранство металлического вагончика, вещи бытового потребления на площади 8 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пожар удалось оперативно потушить. Решением Главного управления ГСЧС во Львовской области с сегодняшнего утра в городе обвялена чрезвычайная ситуация местного уровня.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, ранее в Киеве на территории Института урологии произошел пожар, из здания эвакуировали более 10 человек.