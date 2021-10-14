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В Киеве на территории Института урологии произошел пожар: эвакуировано более 10 человек

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Киев, Четверг 14 октября 2021 15:15
В Киеве на территории Института урологии произошел пожар: эвакуировано более 10 человек Фото: в Киеве на территории Института урологии произошел пожар (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве в Шевченковском районе на улице Винниченко 9А загорелось двухэтажное недействующее здание. Во время тушения пожара на безопасное расстояние эвакуировано 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС по Киеву.

Днем 14 октября в 13:13 в ГСЧС поступила информация о пожаре на улице Винниченко 9А. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что загорелась крыша двухэтажного недействующего здания.

Существовала угроза распространения огня на стоящее рядом 8-этажное здание. На время тушения пожара на безопасное расстояние эвакуировано 15 человек. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 14:14 возгорание локализовано на площади около 500 квадратных метров. Тушение пожара продолжается. Для его ликвидации задействовано 7 единиц техники и 30 сотрудников ГСЧС.

По адресу улица Винниченко 9А расположен Институт урологии НАМН. Пользователи соцсетей опубликовали видео с места пожара. На кадрах видны клубы черного дыма, которые понимаются над зданием учебного учреждения.

Фото: в Киеве на территории института урологии произошел пожар (facebook.com/DSNSKyiv)

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