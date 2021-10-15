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У Львові через пожежу у вагончику загинули три особи. Оголошено НС

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Львів, П'ятниця 15 жовтня 2021 10:26
У Львові через пожежу у вагончику загинули три особи. Оголошено НС Фото: місце пожежі у Львові (lv.dsns.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

У Львові сталася пожежа в металевому вагончику, в результаті інциденту загинули три особи. Міська влада запровадила надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Департаменту цивільного захисту Львівської ОДА.

Повідомляється, що вчора ввечері на вулиці Городецькій, 371 в металевому вагончику (кунзі) на відкритій стоянці для великогабаритних автомобілів сталася пожежа.

"В результаті пожежі загинули 3 особи (вік і стать встановлюється). Вогнем знищено внутрішнє оздоблення металевого вагончика, речі побутового споживання на площі 8 квадратних метрів", - йдеться в повідомленні.

Пожежу вдалося оперативно загасити. Рішенням Головного управління ДСНС у Львівській області з сьогоднішнього ранку в місті оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, раніше в Києві на території Інституту урології сталася пожежа, з будівлі евакуювали понад 10 осіб.

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