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Во Львове из-за пожара в многоэтажке эвакуировали около сотни жильцов

Автор: Артур Родивилов

В многоэтажке на ул. Выговского во Львове случился пожар в квартире. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали около 100 жителей многоэтажки.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре в 9-этажном доме на ул. Выговского, 1 поступило в 20:49. Возгорание произошло в квартире на втором этаже дома. На место происшествия выехали спасатели и полицейские. Правоохранители перекрыли дорогу к месту пожара.

Из-за сильного задымления в подъезде дома с верхних этажей эвакуировали всех жителей с помощью крана.

Пожар удалось локализовать в 21:19. Операция по тушению огня проводится до сих пор. К тушению привлечены 40 человек и 10 единиц техники ГСЧС. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Киеве произошел сильный пожар, горело здание на ДВРЗ.

Кроме того, недавно в Одессе горел роддом. Спасатели эвакуировали 74 человека, из которых 16 детей.

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