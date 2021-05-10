Во Львове из-за пожара в многоэтажке эвакуировали около сотни жильцов

Сообщение о пожаре в 9-этажном доме на ул. Выговского, 1 поступило в 20:49. Возгорание произошло в квартире на втором этаже дома. На место происшествия выехали спасатели и полицейские. Правоохранители перекрыли дорогу к месту пожара.

Из-за сильного задымления в подъезде дома с верхних этажей эвакуировали всех жителей с помощью крана.

Пожар удалось локализовать в 21:19. Операция по тушению огня проводится до сих пор. К тушению привлечены 40 человек и 10 единиц техники ГСЧС. Жертв и пострадавших нет.