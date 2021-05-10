У Львові через пожежу в багатоповерхівці евакуювали близько сотні мешканців

Повідомлення про пожежу в 9-поверховому будинку на вул.Виговського, 1 надійшло о 20:49. Займання сталося в квартирі на другому поверсі будинку. На місце події виїхали рятувальники і поліцейські. Правоохоронці перекрили дорогу до місця пожежі.

Через сильне задимлення в під'їзді будинку з верхніх поверхів евакуювали всіх жителів за допомогою крана.

Пожежу вдалося локалізувати о 21:19. Операція з гасіння вогню проводиться досі. До гасіння залучено 40 осіб та 10 одиниць техніки ДСНС. Жертв і постраждалих немає.