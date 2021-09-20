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Во Львове посреди улицы из-за замыкания кабеля загорелся газ

Автор: Сергей Пышкин

Около 8:30 в центре Львова возник пожар посреди улицы. Из-за повреждения электрокабеля загорелся газ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zaxid.

По словам представителя ПАО "Львовгаз" Петра Лукиянчука, пожар возник из-за повреждения высоковольтного кабеля, который током прошил газовую сеть.

Пожарные некоторое время не могли приступить к тушению пожара из-за невыключенного напряжения. Очаг дороги также был ограничен для проезда.

Согласно словам жителей дома, на прошлой неделе они жаловались в аварийную службу из-за запаха газа на улице. Аварийщики, со своей стороны, раскопали яму возле здания и оставили ее. Именно в этом месте сегодня возникло возгорание газа.

Фото: во Львове посреди улицы из-за замыкания кабеля загорелся газ (фото t.me/lvivpatrolpolice)

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Львов