За словами речника ПАТ "Львівгаз" Петра Лукіянчука, пожежа виникла через пошкодження високовольтного кабелю, який струмом прошив газову мережу.

Вогнеборці деякий час не могли приступити до гасіння пожежі через невимкнуту напругу. Осередок дороги також було обмежено для проїзду.

Відповідно до слів мешканців будинку, минулого тижня вони скаржились до аварійної служби через запах газу на вулиці. Аварійники, зі свого боку, розкопали яму біля будівлі та залишили її. Саме в цьому місці сьогодні виникло загоряння газу.

Фото: у Львові посеред вулиці через замикання кабелю загорівся газ (t.me/lvivpatrolpolice)