Во Львове после посещения ресторана отравились десятки человек

Во Львове произошло массовое отравление. После посещения одного из ресторанов сальмонеллезом заболели 26 человек, в том числе 3 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на zaxid.net .

Сообщается, что все пострадавшие ели блюда с соусом "карбонара". Как заявили в ресторане, все позиции с этим соусом уже изъяли из меню. Первые жалобы на плохое самочувствие начали поступать еще в четверг, 7 июля.

В Департаменте здравоохранения Львовской областной военной администрации добавили, что пострадавших госпитализировали в областную инфекционку в состоянии средней тяжести.