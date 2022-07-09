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У Львові після відвідування ресторану отруїлися десятки осіб

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Львів, Субота 09 липня 2022 18:52
У Львові після відвідування ресторану отруїлися десятки осіб Фото: десятки людей у Львові отруїлися соусом "карбонара" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

У Львові сталося масове отруєння. Після відвідування одного з ресторанів на сальмонельоз захворіли 26 осіб, у тому числі 3 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на zaxid.net.

Повідомляється, що всі постраждалі їли страви із соусом "карбонарf". Як заявили у ресторані, усі позиції з цим соусом вже вилучили з меню. Перші скарги на погане самопочуття почали надходити ще у четвер, 7 липня.

У Департаменті охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації додали, що постраждалих госпіталізували до обласної інфекційки у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, цього тижня Львів накрило грозою із градом. Внаслідок цього затопило кілька вулиць, зупинився весь електротранспорт.

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