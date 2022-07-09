У Львові після відвідування ресторану отруїлися десятки осіб

У Львові сталося масове отруєння. Після відвідування одного з ресторанів на сальмонельоз захворіли 26 осіб, у тому числі 3 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на zaxid.net .

Повідомляється, що всі постраждалі їли страви із соусом "карбонарf". Як заявили у ресторані, усі позиції з цим соусом вже вилучили з меню. Перші скарги на погане самопочуття почали надходити ще у четвер, 7 липня.

У Департаменті охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації додали, що постраждалих госпіталізували до обласної інфекційки у стані середньої тяжкості.