Во Львове полностью восстановили движение электротранспорта после непогоды

В результате подтоплений транспорт Львова повреждений не получил

Движение электротранспорта во Львове после ливней восстановлено полностью. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Отмечается, по состоянию на 21:20 час движение троллейбусов и трамваев в городе восстановлено полностью. Повреждений вагоны трамваев не получили. Коммунальные службы до сих пор работают над ликвидацией непогоды.

Фото: ливень во Львове (twitter/gazeta.lviv.ru)

Напомним, в горсовете Львова создан координационный штаб для ликвидации последствий ливня, который подтопил ряд улиц города в пятницу, 17 августа. Сформированы группы, которые обследуют подвалы домов на тех улицах, где было больше всего воды.

Как сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии, на 21:00 час в городе выпало 21,3 мм осадков, что составляет 28% от месячной нормы. В целом месячная норма составляет 76 мм осадков.

Добавим, 17 августа во Львове в результате ливня затопило улицы города, в связи с чем движение транспорта было парализовано. В некоторых районах города выпал град. По состоянию на 20:00 было восстановлено движение троллейбусов и одного трамвая.