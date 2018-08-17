Во Львове полностью восстановили движение электротранспорта после непогоды

Новости Происшествия 17.08.2018 - 22:20
Иллюстративное фото (plus.google.com)
Иллюстративное фото (plus.google.com)

В результате подтоплений транспорт Львова повреждений не получил

Движение электротранспорта во Львове после ливней восстановлено полностью. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Отмечается, по состоянию на 21:20 час движение троллейбусов и трамваев в городе восстановлено полностью. Повреждений вагоны трамваев не получили. Коммунальные службы до сих пор работают над ликвидацией непогоды.

Во Львове полностью восстановили движение электротранспорта после непогоды
Во Львове полностью восстановили движение электротранспорта после непогоды
Во Львове полностью восстановили движение электротранспорта после непогоды
 

Фото: ливень во Львове (twitter/gazeta.lviv.ru)

Напомним, в горсовете Львова создан координационный штаб для ликвидации последствий ливня, который подтопил ряд улиц города в пятницу, 17 августа. Сформированы группы, которые обследуют подвалы домов на тех улицах, где было больше всего воды.

Как сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии, на 21:00 час в городе выпало 21,3 мм осадков, что составляет 28% от месячной нормы. В целом месячная норма составляет 76 мм осадков.

Добавим, 17 августа во Львове в результате ливня затопило улицы города, в связи с чем движение транспорта было парализовано. В некоторых районах города выпал град. По состоянию на 20:00 было восстановлено движение троллейбусов и одного трамвая.

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Теги:  Гидрометцентр,  Львов,  гроза,  ливень  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС