У Львові повністю відновили рух електротранспорту після негоди

Внаслідок підтоплень транспорт Львова пошкоджено не було

Рух електротранспорту у Львові після зливи відновлено повністю. Про це повідомили у прес-службі Львіської міської ради.

Зазначається, станом на 21:20 годину рух тролейбусів і трамваїв в місті відновлено повністю. Пошкоджень вагони трамваїв не зазнали. Комунальні служби досі працюють над ліквідацією негоди.

Фото: злива у Львові (twitter/gazeta.lviv.ua)

Нагадаємо, у міськраді Львова створено координаційний штаб для ліквідації наслідків зливи, яка підтопила низку вулиць міста в п'ятницю, 17 серпня. Сформовані групи, які обстежують підвали будинків на тих вулицях, де було найбільше води.

Як повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології, що на 21:00 год у місті випало 21,3 мм опадів, що становить 28% від місячної норми. Загалом місячна норма становить 76 мм опадів.

Додамо, 17 серпня у Львові в результаті зливи затопило вулиці міста, у зв'язку з чим рух транспорту було паралізовано. У деяких районах міста випав град. Станом на 20:00 буловідновлено рух тролейбусів та одного трамваю.