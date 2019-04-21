Во Львове полиция проверила пять сообщений о минировании

Сегодня, 21 апреля, в период с 13.20 до 17.30 в полицию поступило пять анонимных сообщений о минировании объектов в Львове. Об этом сообщается в пресс-службе полиции Львовской области.

Так, поступили сообщения о минировании двух торгово-развлекательных центров, вокзала и дважды - Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого.

По указанным адресам работали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и работники других служб. Правоохранители обследовали здания и прилегающие территории взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено. Всего было эвакуировано более десяти тысяч человек.

В настоящее время полицейские устанавливают личности анонимов, которые предоставили ложные сообщения о минировании, решается вопрос об открытии уголовных производств.

Фото: проверка "минирований" (lv.npu.gov.ua)

РБК-Украина писало, что сегодня в Харькове неизвестные сообщили о минировании четырех отелей Ovis Hotel на проспекте Гагарина, Park Hotel на Шевченко, "Мир" на проспекте Науки и "Меркурий" на Харьковских дивизий. Кроме того, около 13:00 правоохранители в Харькове получили информацию о возможной закладке взрывчатки в международном аэропорту, двух торговых центрах, а также бизнес-отеля на проспекте Независимости.

Ранее сообщалось, что в течение дня выборов в Украине 21 апреля, поступило более 10 сообщений о минировании объектов в трех областях.