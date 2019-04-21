Полиция задержала псевдоминера школы в Авдеевке

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сообщение о минировании поступило 20 апреля

В полиции Донецкой области сообщили о задержании лица, которая сообщила минировании школы в Авдеевке. Об этом на брифинге рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Николай Семенишин, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что мужчине грозит наказание по статье 259 - Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

"Вчера было сообщение по авдеевскому терриротриальном районе о том, что было заминировано школу. Нам удалось задержать человека, который совершил этот звонок и изъять телефон. По статье 259 он привлекается к ответственности", - говорится в сообщении.

Семенишин отметил, что в Волновахе также не нашло своего подтверждения сообщения о минировании. Звонок поступил с оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области во время президентских выборов заминировали участок №140147, который находится в 60 округе.

РБК-Украина писало, что избирательный участок в Лебединском в Донецкой области на выборах президента Украины уже открыт для голосования. Он заработал в 16:00.