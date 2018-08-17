Во Львове после подтопления частично восстановили движение транспорта

Во Львове восстановлено лишь движение троллейбусов и одного трамвая

Во Львове продолжается ликвидация последствий ливня, который произошел во второй половине дня в пятницу, 17 августа, и подтопил ряд улиц. Сейчас частично восстановлено движение общественного транспорта, передает Львовский городской совет.

Отмечается, что по состоянию на 20:00 часов частично курсируют троллейбусы. Трамваи еще не работают.

"Ездит только маршрут № 8 по ул. Вернадского к Академии искусств. Работники на месте, прочищают пути от ила и воды", - отметили в городском совете.

Также добавили, что уже курсирует троллейбус № 3. Также в ближайшее время возобновят работу троллейбусов № 2, 9, 13 и 24.

"Еще не работает троллейбус № 12, поскольку есть сильное загразнение илом и подтопления в районе Привокзального рынка. Жителей города просят извинить за неудобства в работе общественного транспорта, вызванные сильным ливнем", - уточнили в мэрии Львова.

Напомним, как сообщало РБК-Украина ранее, 17 августа во Львове затопило улицы города в результате ливня, в связи с чем движение транспорта было парализовано. В некоторых районах города также выпал град.

Добавим, 16 августа 2018 года в Киеве из-за ночной грозы было повалено 200 деревьев и 5 опор электропередач. Также в результате непогоды серьезно были повреждены кровли и фасады 5 домов. Кроме того, в КГГА сообщили о подтоплении на улицах Елены Телиги и Щусева, в столице возникли проблемы с движением транспорта.