У Львові після підтоплення частково відновили рух транспорту

У Львові відновлено тільки рух тролейбусів та одного трамваю

У Львові триває ліквідація наслідків зливи, яка сталась у другій половині дня у п'ятницю, 17 серпня, та підтопила низку вулиць. Наразі частково відновлено рух громадського транспорту, передає Львівська міська рада.

Зазначається, що станом на 20:00 годин частково курсують тролейбуси. Трамваї ще не працюють.

"Їздить лише маршрут № 8 з вул. Вернадського до Академії мистецтв. Працівники є на місці, прочищають колії від намулу та води", - зазначили в міській раді.

Також додали, що вже курсує тролейбус № 3. Також найближчим часом відновлять роботу тролейбусів № 2, 9, 13 та 24.

"Ще не працює тролейбус № 12, оскільки сильне намулення та підтоплення в районі Привокзального ринку. Мешканців міста просять вибачити за незручності в роботі громадського транспорту, спричинені сильною зливою", - уточнили в мерії Львова.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна раніше, 17 серпня у Львові затопило вулиці міста в результаті зливи, у зв'язку з чим рух транспорту було паралізовано. У деяких районах міста випав також град.

Додамо, 16 серпня 2018 року у Києві через нічну грозу повалило 200 дерев і 5 опор електропередач. Також внаслідок негоди серйозно пошкоджено покрівлі та фасади 5 будинків. Крім того, в КМДА повідомили про підтоплення на вулицях Олени Теліги та Щусєва, в столиці виникли проблеми з рухом транспорту.