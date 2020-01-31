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Во Львове двоих людей изолировали в инфекционной больнице после возвращения из Китая

Новости » Общество     31.01.2020 - 14:50
Во Львове двоих людей изолировали в инфекционной больнице после возвращения из Китая
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Оба недавно вернулись из Китая

Во Львове с симптомами респираторных заболеваний госпитализировали двух граждан. Об этом на брифинге сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, передает ZAXID.NET.

Сообщается, что украинцы изолированы в специальные боксы с отдельными входами, к которым имеет доступ ограниченный круг лиц.

"У пациентов, которые вернулись из Китая, обнаружены легкие катаральные симптомы. Они вернулись не с определенных зоной эпидемиологической опасности провинций и были госпитализированы в инфекционную больницу. Им провели экспресс-тесты на грипп. Они негативные. Другие пробы и анализы отобраны и отправлены в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Состояние здоровья этих пациентов сегодня - близкое к удовлетворительному, у них наблюдаются легкие катаральные симптомы", - сообщил Васько.

Необходимые анализы были взяты 27 и 29 января, сейчас проводятся лабораторные исследования. По словам чиновника, предварительные результаты будут известны в конце следующей недели.

Напомним, по состоянию на 31 января, в Украине не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом китайского происхождения. Одновременно, Министерство здравоохранения'я уже работает проектами решений для противодействия распространения коронавируса в Украине.

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