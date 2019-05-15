Во Львове подорвали автомобиль

Сегодня, 15 мая, на улице Трускавецкой во Львове произошел взрыв под автомобилем. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции города.

О произошедшем сообщил в полицию владелец автомобиля. В пресс-службе полиции сообщают, что по данному факту открыто уголовное производство по ст.15 (покушение на преступление) ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также причастных к совершению этого преступления. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы", - говорится в сообщении.

В издании Zaxid.net пишут, что неизвестные подорвали автомобиль львовского застройщика Олега Манзия. Взрыв произошел, когда мужчина ехал в автомобиле. После того, как он услышал звук похожий на взрыв, он вышел из авто. В результате никто не пострадал.

Напомним, в среду, 15 мая, в квартире в одной из многоэтажек Киева произошел взрыв, в результате погиб один человек. Полицейские обнаружили в квартире тело 71-летнего владельца с многочисленными ранениями. Причины взрыва пока неизвестны.

Кроме того, 4 февраля в Киеве неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия окна в офисе организации Национального союза журналистов Украины на Крещатике.