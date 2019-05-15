У Львові підірвали автомобіль

Фото: місце вибуху (скрін відео)

Відкрито кримінальне провадження за ст.15 (замах на злочин) ч.2 ст.115 (умисне вбивство)

Сьогодні, 15 травня, на вулиці Трускавецькій у Львові стався вибух під автомобілем. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції міста.

Про події повідомив у поліцію власник автомобіля. У прес-службі поліції повідомляють, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.15 (замах на злочин) ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

"Правоохоронці встановлюють обставини події, а також причетних до скоєння цього злочину. Проводиться досудове розслідування, призначено експертизи", - йдеться у повідомленні.

У виданні Zaxid.net пишуть, що невідомі підірвали автомобіль львівського забудовника Олега Манзія. Вибух стався, коли чоловік їхав в автомобілі. Після того, як він почув звук схожий на вибух, вийшов з авто. В результаті ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у середу, 15 травня, в квартирі в одній з багатоповерхівок Києва стався вибух, в результаті загинула одна людина. Поліцейські виявили в квартирі тіло 71-річного власника з численними пораненнями. Причини вибуху поки невідомі.

Крім того, 4 лютого в Києві невідомі обстріляли з вогнепальної зброї вікна в офісі організації Національної спілки журналістів України на Хрещатику.