Во Львове переименуют более 30 улиц, названных в честь россиян

Сообщается, что за инициативу дерусификации выступили львовские ученые, политологи и общественные деятели.

Над переименованием работает специальная комиссия под руководством первого заместителя городского головы.

"Эта комиссия совместно с профессурой, с учеными анализирует все названия улиц, которые нам надо откорректировать. Но это надо делать с умом. Потому что уже на некоторые названия улиц есть по 4-5 вариантов, как они должны называться", - сказал Садовый.

Сейчас известно, что дерусифицировано будет более 30 улиц, названных в честь известных россиян. То, какие именно улицы переименуют и в честь кого их назовут, обещают сообщить позже.

Мэр добавил, что переименование состоится, по традиции - в мае.