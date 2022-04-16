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Во Львове переименуют более 30 улиц, названных в честь россиян

Во Львове переименуют более 30 улиц (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове ко Дню города (7 мая), планируют переименовать более 30 улиц, которые названы в честь российских деятелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылка на мэра Львова Андрея Садового.

Сообщается, что за инициативу дерусификации выступили львовские ученые, политологи и общественные деятели.

Над переименованием работает специальная комиссия под руководством первого заместителя городского головы.

"Эта комиссия совместно с профессурой, с учеными анализирует все названия улиц, которые нам надо откорректировать. Но это надо делать с умом. Потому что уже на некоторые названия улиц есть по 4-5 вариантов, как они должны называться", - сказал Садовый.

Сейчас известно, что дерусифицировано будет более 30 улиц, названных в честь известных россиян. То, какие именно улицы переименуют и в честь кого их назовут, обещают сообщить позже.

Мэр добавил, что переименование состоится, по традиции - в мае.

Ранее мы сообщали, что в Днепре хотят переименовать улицы, связанные с Россией.

Также мы писали, что в Ужгороде переименуют 58 улиц, названных именами российских деятелей.

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Львов