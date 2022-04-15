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В Днепре хотят переименовать улицы, связанные с Россией: список

Новина українською →
Днепр, Пятница 15 апреля 2022 18:13
В Днепре хотят переименовать улицы, связанные с Россией: список Фото: в Днепре хотят переименовать улицы, связанные с Россией (dniprograd org)
Автор: Наталья Юрченко

В Днепре хотят переименовать улицы, названия которых связаны или символизируют страну-агрессора. Соответствующий документ уже зарегистрировали в городском совете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт горсовета.

В соответствии с проектом решения, в Днепре переименуют более 30 улиц и переулков. Их наименование изменят на названия украинских городов.

Улицы, названия которых связаны с Россией, предлагают переименовать следующим образом:

  • ул. 30-й Иркутской дивизии - Украинских воинов;
  • ул. Абхазскаям - Ирпенская;
  • пер. Абхазский- Ирпенский;
  • ул. Алтайская - Чечелевская
  • ул. Белгородская - Научных работников;
  • ул. Беломорская - Чернобаевская;
  • пер. Беломорский - Чернобаевский;
  • пер. Бурятский - Бучанский;
  • пер. Воркутинский - Волевой;
  • ул. Домодедовская - Ворзельская;
  • ул. Кабардинская - Гостомельская;
  • ул. Кронштадтская - Бородянская;
  • ул. Магаданская - Волонтерская;
  • ул. Мытищинская - Польская;
  • пер. Московский - Азовстали;
  • ул. Орская - Краматорская;
  • ул. Псковская - Авдеевская;
  • ул. Пулковская - Дебальцевская;
  • ул. Ростовская - Конотопская;
  • пер. Ростовский - Конотопский;
  • туп.Ростовский - Конотопский;
  • ул. Саратовская - Новокаховская;
  • ул. Сахалинская - Бахмутская;
  • ул. Тагильская - Новоазовская;
  • пер. Тагильский - Новоазовский;
  • ул. Уфимская - Деснянская;
  • ул. Хабаровская - Салтовская;
  • ул. Шереметьевская - Бориспольская;
  • ул. Шушинская - Молочанская;
  • ул. Якутская - Высокопольская;
  • ул. Ярославская - Вышгородская.

Напомним, в Киеве анонсировали переименование станций метро, которые связаны с Россией и Беларусью.

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