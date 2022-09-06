Во Львове откроют культурный центр под эгидой ЮНЕСКО: чем займется

Во Львове будет создан Культурный центр под эгидой ЮНЕСКО. На его создание международная организация выделила 1,5 млн евро.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.