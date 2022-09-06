RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Львові відкриють культурний центр під егідою ЮНЕСКО: чим займеться

Фото: у Львові відкриють культурний центр під егідою ЮНЕСКО (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

У Львові буде створено культурний центр під егідою ЮНЕСКО. На його створення міжнародна організація виділила 1,5 млн євро.

Про це заявив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Повідомляється, що центр повинен стати місцем для зустрічей художників, місцем обміну досвідом, для проведення навчальних програм і різних міжнародних заходів.

За словами Ткаченка, також вдалося узгодити дії щодо прискорення фінансування з боку ЮНЕСКО конкретних потреб культурної сфери вже цього року і нових заходів щодо захисту української культурної спадщини, в першу чергу, напередодні зими в 8 областях - Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській.

Раніше стало відомо, що центр Одеси незабаром внесуть до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Відповідне рішення буде прийнято вже найближчими днями.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) підтримали пропозиція України внести до списку охоронюваних об'єктів Всесвітньої спадщини Одесу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівЮНЕСКО