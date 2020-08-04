Во Львове отказались ужесточить карантин

Во Львове учреждения физической культуры, спорта продолжают работать, несмотря на решение государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно внесения города в оранжевую зону карантина. Также отдельно будет проведена проверка рынков, супермаркетов, ТРЦ, учреждений спорта.

Об этом сообщает местное издание Galinfo.

Городские власти адаптировали решение государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Работа большинства учреждений в городе не меняется, при условии соблюдения противоэпидемических требований, использования масок, дезинфекторов, соблюдения дистанции.

Кроме того, мэр города Андрей Садовой написал на своей странице в Facebook, что мониторинговые группы будут проверять соблюдение этих правил.

"Дополнительно адаптировать город с правилами оранжевой зоны необходимости нет, потому что мы живем в этом режиме последние 6 месяцев", - написал он.

В оранжевой зоне запрещается деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры; прием новых изменений в детские лагеря.

А также действуют ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Напомним, в Украине второй день действуют новые правила адаптивного карантина, согласно которым территория страны разделена на цветные зоны в зависимости от эпидситуации.

Отметим, в Луцке не вводить жесткого карантина, несмотря на решение центральной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.