Во Львове отказались от массовых мероприятий на Рождество и Новый год

Фото: рождественская елка во Львове в 2019 году (unian.net)

Во Львове решили отказаться от массовых мероприятий во время Рождества и Нового года. Но будут проведены различные мелкие мероприятия.

Об этом сообщил заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

Он также призвал и различные организации поступить подобным образом. При этом заявил, что решение о проведении рождественского ярмарка еще не принято.

"Город откажется от проведения масштабных событий, как это было раньше, и призываем различные организации также отказаться от крупных мероприятий. Зато главный акцент будет на проведении меньших мероприятий, небольших локациях, которые все равно позволят людям почувствовать дух Рождества. Речь идет об установлении рождественской шопки, Дидуха, и тому подобное", - сказал Москаленко.

Напомним, в правительстве обсуждают возможность введения ужесточенного карантина. Одним из вариантов является ужесточение мер на праздничный период - с 23 декабря по 15 января. Но окончательный вариант еще не утвержден, а министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что ведомство еще не вносило предложений по усилению карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что большинство мэров и глав облгосадминистраций поддержали ужесточение ограничений на праздничные дни.

Напомним, в правительстве заявили о положительном эффекте от карантина выходного дня.