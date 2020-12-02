У Львові відмовилися від масових заходів на Різдво та Новий рік

Фото: різдвяна ялинка у Львові в 2019 році (unian.net)

У Львові вирішили відмовитися від масових заходів під час Різдва і Нового року. Але будуть проведені різні дрібні заходи.

Про це повідомив заступник мера Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Він також закликав і різні організації вчинити подібним чином. При цьому заявив, що рішення про проведення різдвяного ярмарку ще не прийнято.

"Місто відмовиться від проведення масштабних подій, як це було раніше, і закликаємо різні організації також відмовитися від великих заходів. Натомість головний акцент буде на проведення менших заходів, невеликих локаціях, які все одно дозволять людям відчути дух Різдва. Мова йде про встановлення різдвяної шопки, Дідуха, тощо", - сказав Москаленко.

Нагадаємо, в уряді обговорюють можливість введення жорсткого карантину. Одним з варіантів є посилення заходів на святковий період - з 23 грудня по 15 січня. Але остаточний варіант ще не затверджений, а міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що відомство ще не вносило пропозицій щодо посилення карантину.

Прем'єр-міністр розповів Денис Шмигаль, що більшість мерів і голів облдержадміністрацій підтримали посилення обмежень на святкові дні.

Нагадаємо, в уряді заявили про позитивний ефект від карантину вихідного дня.