ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Львові відмовилися від масових заходів на Різдво та Новий рік

Львів, Середа 02 грудня 2020 18:04
У Львові відмовилися від масових заходів на Різдво та Новий рік
Фото: різдвяна ялинка у Львові в 2019 році (unian.net)
Автор: Роман Тверденко

У Львові вирішили відмовитися від масових заходів під час Різдва і Нового року. Але будуть проведені різні дрібні заходи.

Про це повідомив заступник мера Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Він також закликав і різні організації вчинити подібним чином. При цьому заявив, що рішення про проведення різдвяного ярмарку ще не прийнято.

"Місто відмовиться від проведення масштабних подій, як це було раніше, і закликаємо різні організації також відмовитися від великих заходів. Натомість головний акцент буде на проведення менших заходів, невеликих локаціях, які все одно дозволять людям відчути дух Різдва. Мова йде про встановлення різдвяної шопки, Дідуха, тощо", - сказав Москаленко.

Нагадаємо, в уряді обговорюють можливість введення жорсткого карантину. Одним з варіантів є посилення заходів на святковий період - з 23 грудня по 15 січня. Але остаточний варіант ще не затверджений, а міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що відомство ще не вносило пропозицій щодо посилення карантину.

Прем'єр-міністр розповів Денис Шмигаль, що більшість мерів і голів облдержадміністрацій підтримали посилення обмежень на святкові дні.

Нагадаємо, в уряді заявили про позитивний ефект від карантину вихідного дня.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Карантин

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся