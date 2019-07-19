Во Львове обрушилась стена детсада, есть погибший

Во Львове время выполнения аварийных работ на подпорной стене детского сада обрушился бетонный блок, в результате которого погиб рабочий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Zaxid.net".

Как сообщила начальник управления образования Львовского городского совета Зоряна Довганык, подпорная стена была в плохом состоянии, ее устанавливала приватная фирма. Во время выполнения работ на сотрудника сдвинулась бетонная стена и его не удалось спасти.

"Была создана комиссия, которая признала стенку аварийной. И нами было подготовлено документы на городскую комиссию ТЭБ и ЧС, где было принято решение выделить средства из резервного фонда бюджета города Львова для того, чтобы ликвидировать аварийную ситуацию. Соответственно была определена компания для проведения противоаварийных работ", - сообщила Довганык.

По словам заведующей садика, фирма подошла к работам ответственно, загородили полностью, чтобы не было доступа детям и посторонним лицам к стенке и начали ремонтные работы.

"Сегодня во время выполнения работ на работника сдвинулся бетонный блок. На место происшествия оперативно были вызваны подразделения ГСЧС и скорую медицинскую помощь. Впрочем спасти рабочего не удалось", - сообщила Довганык.

По словам сотрудника полиции, рабочему было 25 лет. Рабочие копали траншею, один из них находился во рву. На него сдвинулась бетонная стена, а сверху засыпало землей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Индии вследствие сильного дождя и порывов ветра произошел обвал стены на строительстве, что привело к гибели по меньшей мере 15 человек.

Кроме того, в Камбодже в результате обвала семиэтажного дома погибли 7 человек, и еще несколько десятков человек пострадали. Обвал произошел во время строительства многоэтажки в прибрежном городе Сиануквиль. Во время обвала на строительной площадке находились около 50 сотрудников.