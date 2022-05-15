Во Львове и области слышали взрывы. Работали системы ПВО

По его информации, по состоянию на утро воскресенья "нет попадания в цель".

"Всего слышали 6 взрывов в небе по области - отработали ВСУ ПВО", - пишет Зинкевич.

Во Львове была объявлена воздушная тревога около половины четвертого, и через два часа была отмена.

Депутат обратил внимание, что звуки взрывов могли быть результатом работы наших ПВО, и напомнил львовянам о запрете посещать места, где слышали взрывы, а также не фотографировать и не снимать на видео локации.