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Во Львове и области слышали взрывы. Работали системы ПВО

Фото: Львов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во Львове и области ночью 15 мая слышались звуки взрывов и звучали сирены воздушной тревоги. Предварительно, было 6 взрывов. Сработали системы противовоздушной обороны ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.

По его информации, по состоянию на утро воскресенья "нет попадания в цель".

"Всего слышали 6 взрывов в небе по области - отработали ВСУ ПВО", - пишет Зинкевич.

Во Львове была объявлена воздушная тревога около половины четвертого, и через два часа была отмена.

Депутат обратил внимание, что звуки взрывов могли быть результатом работы наших ПВО, и напомнил львовянам о запрете посещать места, где слышали взрывы, а также не фотографировать и не снимать на видео локации.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 14 мая, украинская противовоздушная оборона уничтожила 8 воздушных целей российских оккупантов, сбив 1 самолет и 7 беспилотников.

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ЛьвовЛьвовская областьПВОвоздушная тревогаВзрыв