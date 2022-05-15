У Львові та області чули вибухи. Працювали системи ППО

За його інформацією, станом на ранок неділі "немає попадання в ціль".

"Всього чули 6 вибухів у небі по області - відпрацювали ЗСУ ППО", - пише Зінкевич.

У Львові була оголошена повітряна тривога близько половини четвертого, і через дві години була скасовувана.

Депутат звернув увагу, що звуки вибухів могли бути результатом роботи наших ППО, і нагадав львів'янам про заборону відвідувати місця, де чули вибухи, а також не фотографувати та не знімати на відео локації.