Во Львове несмотря на карантин выходного дня работал ночной клуб

Во Львове несмотря на карантин выходного дня работал один из ночных клубов. Вечеринка проходила "за закрытыми дверями" по предварительной записи.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Как отметили в полиции, работал ночной клуб на улице Петрушевича. Во время рейда правоохранителей в заведении находились около ста человек, все они были без масок.

"Ночной клуб работал за закрытыми дверями - в него пускали только по предварительной записи или по звонку. Полицейские прекратили работу заведения и установили личности всех, кто там находился", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено дело по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок", - добавили в полиции.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Верховная рада может откорректировать карантин выходного дня.

Также сообщалось, что результаты карантина выходного дня представят в Министерстве здравоохранения на следующей неделе. Исходя из эффективности введенных ограничений будет приниматься решение о введении локдауна в стране.

При этом глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что карантин выходного дня не дал эффективного результата.