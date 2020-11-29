У Львові попри карантин вихідного дня працював нічний клуб

У Львові попри карантин вихідного дня працював один з нічних клубів. Вечірка проходила за зачиненими дверима за попереднім записом.

Про це повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

Як зазначили в поліції, працював нічний клуб на вулиці Петрушевича. Під час рейду правоохоронців у закладі перебували близько ста осіб, всі вони були без масок.

"Нічний клуб працював за закритими дверима - у нього пускали тільки за попереднім записом або по дзвінку. Поліцейські припинили роботу закладу і встановили особи всіх, хто там перебував", - повідомили в поліції.

За даним фактом порушено справу за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України.

"Санкція статті передбачає покарання - штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Верховна рада може відкоригувати карантин вихідного дня.

Також повідомлялося, що результати карантину вихідного дня представлять в Міністерстві охорони здоров'я на наступному тижні. Виходячи з ефективності введених обмежень буде прийматися рішення про введення локдауну в країні.

При цьому глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня не дав ефективного результату.