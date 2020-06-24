Во Львове из-за непогоды рекомендуют воздержаться от поездок в Карпаты

Львовян просят в ближайшие дни оставаться в городе
Жителей Львова просят в ближайшие дни воздержаться от поездок в Карпаты. Это связано с паводками в западных областях Украины.
Об этом написал мэр города Андрей Садовый на странице в Facebook.
Отметим, что в горных районах западных областей страны сильные дожди вызвали мощные наводнения.
"Прошу всех львовян, которые планировали поездки в Карпаты в ближайшие дни, воздержаться от них. Берегите жизнь и здоровье. Возле Львова тоже много хороших мест для отдыха", - заявил мэр Львова.
Напомним, паводки охватили большинство западных областей страны. Наихудшая ситуация наблюдается в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Мощные потоки воды разрушают дороги, инфраструктуру и дома. Под водой оказались десятки населенных пунктов.
Завтра на Днестре ожидается максимальный паводок, уровень воды на Прикарпатье может подняться до 9 метров.
Кроме того, сегодня волна пошла на Тернопольскую область.
Добавим, жертвами стихии в западных областях стали 3 человека.
Автор: Дмитрий Левицкий