Во Львове нашли осквернивших памятник Бандере. Это двое студентов местного вуза

Во Львове полиция задержала двух студентов, которые облили краской памятник Степану Бандере. Они учатся в местном вузе.

Студенты в возрасте 19 и 24 лет были задержаны полицией. Их нашли после проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий. Были проведены обыски по местам проживания фигурантов и изъяты вещдоки.

Парням сообщили о подозрении по ч.3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Вскоре суд изберет им меру пресечения.