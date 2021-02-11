ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Львові знайшли, тих хто осквернив пам'ятник Бандері. Це двоє студентів місцевого ВНЗ

Новость на русском → Львівська область, Четвер 11 лютого 2021 17:21
У Львові знайшли, тих хто осквернив пам'ятник Бандері. Це двоє студентів місцевого ВНЗ Фото: пам'ятник Степану Бандері (facebook.com/andriy.sadovyi)
Автор: Роман Тверденко

У Львові поліція затримала двох студентів, які облили фарбою пам'ятник Степану Бандері. Вони навчаються в місцевому ВНЗ.

Про це повідомляє Національна поліція.

Студенти віком 19 та 24 років були затримані поліцією. Їх знайшли після проведення ряду оперативно-розшукових заходів. Були проведені обшуки за місцями проживання фігурантів та вилучено речові докази.

Хлопцям повідомили про підозру у ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Незабаром суд обере їм запобіжний захід.

Нагадаємо, в ніч на 5 лютого у Львові облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері. Мова йде про пам'ятник, який знаходиться на площі Кропивницького.

Раніше повідомлялося, що невідомі пошкодили кілька меморіальних табличок воїнам АТО на місцевих школах. Один з епізодів скоєння злочину зняла камера відеоспостереження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Львів
NEWS
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
DAILY
Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень