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У Львові напали на медиків "швидкої", які прибули на виклик

Новини » Надзвичайні події     28.06.2020 - 19:51
У Львові напали на медиків "швидкої", які прибули на виклик
Фото: автомобіль швидкої допомоги (РБК-Україна)

На медиків напали 7 нетверезих осіб

У Львові вночі, 28 червня, семеро мешканців міста напали на бригаду швидкої допомоги, яка прибула на виклик. Хуліганів притягнули до відповідальності.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Як встановили правоохоронці, семеро чоловіків та жінок віком від 18 до 29 років, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вчинили конфлікт з медиками близько другої години ночі. Медики прибули на виклик в будинок на вулиці Княгині Ольги.

За даними поліції, хулігани неадекватно поводилися та нецензурно лаялися, а під час конфлікту пошкодили ящик з медикаментами та розбили місткості з ліками.

На двох правопорушників склали адмінпротоколи за фактом дрібного хуліганства, на чотирьох за розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях, а на одного за неправдивий виклик "швидкої".

Нагадаємо, 15 червня у Київській області чоловік смертельно поранив ножем місцевого лікаря під час огляду.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Львівнападмедикискорая помощь
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