В Киевской области мужчина смертельно ударил ножом врача

Фото: нож (pixabay.com)

Инцидент произошел, когда мужчину доставили в больницу

В ночь на понедельник, 15 июня, в Володарской районной больнице Киевской области мужчина смертельно ударил ножом врача. Нападение произошло после того, как мужчину доставили в больницу при помощи полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как отмечается, злоумышленник приехал в гости к родственникам в пгт. Володарка, где начал буянить и вести себя агрессивно. Родственники вызвали скорую медицинскую помощь. Медики попросили помощи у полиции, чтобы транспортировать мужчину в районную больницу.

"Впоследствии в полицию поступило сообщение о том, что этот мужчина нанес смертельное ножевое ранение работнику медучреждения и убежал. На место происшествия сразу прибыл наряд полиции. Там сотрудники полиции установили весь ход событий", - говорится в сообщении.

По данным силовиков, в больнице мужчину осмотрел врач и обнаружил психические расстройства. Далее он начал договариваться о последующей транспортировке больного в психиатрическое учреждение. Одно из таких учреждений согласилась забрать мужчину, однако на определенных условиях - подготовить пакет документов и результаты анализов. Поэтому медики решили оставить его до утра.

"Врач принял решение поместить его в спецпалату с металлической решеткой, где должны содержаться задержанные лица. Однако тому удалось выйти из палаты, которую должным образом не закрыли. Пациент проник в комнату медперсонала, схватил там нож и нанес им удар в шею врачу-педиатру", - говорится в сообщении.

Полицейские оперативно задержали 45-летнего нападающего в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ. Меру пресечения ему изберет суд.

Напомним, ранее в Киеве мужчина ударил ножом двух отдыхавших мужчин в сквере на бульваре Вацлава Гавела.

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Автор: Максим Зайченко