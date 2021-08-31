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Во Львове начнут делать COVID-вакцинацию в общежитиях университета Франка

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Львов, Вторник 31 августа 2021 13:38
Во Львове начнут делать COVID-вакцинацию в общежитиях университета Франка Фото: в общежитиях Львовского университета Франко заработают пункты вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Мобильные пункты вакцинации заработают в главном корпусе и общежитиях Львовского национального университета имени Ивана Франко. Они заработают с 3 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу заместителя городского главы Львова Андрея Москаленко.

"Мобильные пункты вакцинации появятся в главном корпусе и общежитиях Львовского национального университета имени Ивана Франко, вакцинироваться там смогут студенты и преподаватели", - заявил Москаленко.

Он добавил, что также в эту субботу, 4 сентября, прививки от COVID-19 смогут получить посетители фестиваля "Молодвиж" на FESTrepublic.

Напомним, с начала кампании вакцинации сделано более 9 млн прививок от COVID-19.

Раньше в Украину прибыла очередная партия COVID-вакцины Pfizer-BioNTech от правительства Соединенных Штатов Америки.

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