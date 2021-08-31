У Львові почнуть робити COVID-вакцинацію у гуртожитках університету Франка
Фото: у гуртожитках Львівського університету Франка запрацюють пункти вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Мобільні пункти вакцинації запрацюють в головному корпусі та гуртожитках Львівського національного університету імені Івана Франка. Вони запрацюють з 3 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку заступника міського голови Львова Андрія Москаленка.
"Мобільні пункти вакцинації з’являться в головному корпусі та гуртожитках Львівського національного університету імені Івана Франка, вакцинуватися там зможуть студенти та викладачі", - заявив Москаленко.
Він додав, що також цієї суботи, 4 вересня, щеплення від COVID-19 зможуть отримати відвідувачі фестивалю "Молодвіж" на FESTrepublic.