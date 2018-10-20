В Киеве начато подключение к отоплению жилых домов

Фото: Петр Пантелеев (kyivcity.gov.ua)

Массовое подключение к отоплению многоквартирных домов связано со снижением температуры воздуха

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев рассказал, что в городе началось массовое подключение многоквартирных домов к отоплению, что связано со снижением температуры воздуха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу КГГА.

Сообщается, что сегодня, 20 октября 2018, Пантелеев проводил инспекцию аварийно-восстановительных бригад и подключения отопления в Святошинском, Подольском, Соломенском и Оболонском районах.

"Именно в этих районах коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" фиксирует значительное количество повреждений сетей. Коммунальные службы работают в напряженном графике, более 40 аварийных бригад "Киевтеплоэнерго" осуществляют работу круглосуточно, а жилищно-эксплуатационные участки – без выходных, чтобы обеспечить надежную подачу теплоносителя. За последние несколько дней уже ликвидировали почти 300 повреждений", - рассказал заместитель председателя КГГА.

Пантелеев подчеркнул, что отопительный сезон в Киев начался еще 15 октября. Тогда по индивидуальным заявкам начали подключение больниц, детских садов, больниц и других учреждений социальной сферы.

В КГГА сообщили, что по состоянию на 20 октября 2018 было подключено 163 больницы, 282 школы и 458 детских садов.

Напомним, КГГА приняла решение о начале отопительного сезона с 15 октября. Подключение домов к теплоснабжению будет происходить в течение двух недель.