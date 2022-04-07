Во Львове начали разворачивать контейнерный городок для переселенцев

Во Львове началось обустройство первого контейнерного городка для переселенцев. Он сможет принять более 350 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового.

"Сегодня начинаем обустраивать первый контейнерный городок для временно пребывания украинцев, вынужденных эвакуироваться с горячих точек. Это 88 жилых контейнеров, в которых смогут жить более 350 человек. В одном домике могут жить 2-4 человека. Внутри есть все необходимое - мебель, свет, тепло. Санузлы и столовая расположены на территории городка", - отметил он.

Он также уточнил, что жилые контейнеры предоставила Польша, а на территории Львова будет несколько таких городков.