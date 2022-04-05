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Четверть населения Украины была вынуждена покинуть дома из-за войны, - ООН

Новина українською →
Вторник 05 апреля 2022 17:43
Четверть населения Украины была вынуждена покинуть дома из-за войны, - ООН Фото: Четверть населения Украины была вынуждена покинуть дома из-за войны (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Валерия Полищук

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным делам Мартин Гриффитс заявил, что четверть населения Украины была вынуждена покинуть свои дома из-за полномасштабной войны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совета безопасности ООН по военным преступлениям в Украине.

"11,3 млн человек уже были вынуждены бежать из своих домов, а более 4 млн беженцев в соседних странах. Мы говорим о четверти украинского населения, вынужденных переместиться. Эти цифры будут увеличиваться, если мы не достигнем мира", - заявил он.

Война в Украине продолжается уже 41 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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