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У Львові почали розгортати контейнерне містечко для переселенців

Фото: контейнерне містечко у Львові (t.me/andriysadovyi)
Автор: Артем Горовенко

У Львові розпочалося облаштування першого контейнерного містечка для переселенців. Воно зможе прийняти понад 350 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Львова Андрія Садового.

"Сьогодні починаємо облаштовувати перше контейнерне містечко для тимчасово перебування українців, вимушених евакуюватися з гарячих точок. Це 88 житлових контейнерів, в яких зможуть жити понад 350 осіб. В одному будиночку можуть жити 2-4 особи. Всередині є все необхідне - меблі, світло, тепло. Санвузли та їдальня розташовані на території містечка", - зазначив він.

Він також уточнив, що житлові контейнери надала Польща, а на території Львова буде кілька таких містечок.

Нагадаємо, за даними ООН, чверть населення України була змушена покинути будинки через війну.

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