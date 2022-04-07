У Львові почали розгортати контейнерне містечко для переселенців

У Львові розпочалося облаштування першого контейнерного містечка для переселенців. Воно зможе прийняти понад 350 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Львова Андрія Садового.
"Сьогодні починаємо облаштовувати перше контейнерне містечко для тимчасово перебування українців, вимушених евакуюватися з гарячих точок. Це 88 житлових контейнерів, в яких зможуть жити понад 350 осіб. В одному будиночку можуть жити 2-4 особи. Всередині є все необхідне - меблі, світло, тепло. Санвузли та їдальня розташовані на території містечка", - зазначив він.
Він також уточнив, що житлові контейнери надала Польща, а на території Львова буде кілька таких містечок.
Нагадаємо, за даними ООН, чверть населення України була змушена покинути будинки через війну.
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