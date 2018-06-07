Во Львове мужчину приговорили к 2 годам за ложное сообщение о минировании

В полиции доказали, что мужчина точно знал, что распространенная им информация неправдива

Франковский районный суд Львова приговорил львовянина за заведомо ложное сообщение о заминировании к двум годам заключения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"Признан виновным львовянин, который 9 октября 2017 года совершил заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что 9 октября 2017 года осужденный позвонил со своего мобильного телефона в Управление информационно-аналитической поддержки КП "102" Главного управления Нацполиции во Львовской области и сообщил о заминировании въезда на ул. Научная, 7 во Львове.

Отмечается, что мужчина достоверно знал, что распространенная им информация является неправдивой.

Действия нарушителя квалифицированы по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Напомним, 4 июня 2018 года во Львове полиция получила сообщение о минировании 5 бизнес-центров, однако эта информация не подтвердилась.