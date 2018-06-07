У Львові чоловіка засудили до 2 років через неправдиве повідомлення про замінування

У поліції довели, що чоловік достеменно знав, що поширена ним інформація є неправдивою

Франківський районний суд Львова засудив львів’янина за завідомо неправдиве повідомлення про замінування до 2 років ув‘язнення. Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

"Визнано винним львів’янина, який 9 жовтня 2017 року вчинив завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі розповіли, що 9 жовтня 2017 року засуджений зателефонував зі свого мобільного телефону в Управління інформаційно-аналітичної підтримки КП "102" Головного управління Нацполіції у Львівській області та повідомив про замінування в’їзду на вул. Наукова, 7 у Львові.

Зазначається, що чоловік достовірно знав, що поширена ним інформація є неправдивою.

Дії порушника кваліфіковано за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).

Нагадаємо, 4 червня 2018 року у Львові поліція отримала повідомлення про замінування 5 бізнес-центрів, однак ця інформація не підтвердилася.