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Интервью

Во Львове "заминировали" 5 бизнес-центров

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 13:23
Иллюстративное фото (facebook.com/portal.lviv.ua)
Иллюстративное фото (facebook.com/portal.lviv.ua)

Эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы обследуют территорию бизнес-центров

Во Львове сегодня, 4 июня 2018 года, полиция проверяет информацию о минировании 5 бизнес-центров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Сегодня, 4 июня, в полицию обратились сотрудники Центра безопасности города. Около 9:30 они вновь получили анонимное сообщение о минировании зданий бизнес-центров, расположенных во Львове на улице Героев УПА, Промышленной, Богдана Хмельницкого, Шевченко и Зеленой", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время по указанным адресам работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы.

Отметим, сообщения о "минировании" бизнес-центров во Львове поступали 29, 30, 31 мая, а также 1 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 мая в Харькове "минировали" четыре бизнес-центра. Правоохранители в ходе обследования никаких взрывных устройств не обнаружили.

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Теги публикации: Львов, полиция, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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