Во Львове мужчина за 10 тысяч долларов подрабатывал документы для пересечения границы

Сообщается, что мужчина за 10 тысяч долларов США с человека обещал изготовить и предоставить фиктивные документы об обучении в вузах Республики Польша.

На основании полученных документов военнообязанные мужчины могли беспрепятственно пересечь границу через официальные пункты пропуска.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения всей суммы от одного из желающих выехать за пределы Украины.

Сейчас устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Также решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.