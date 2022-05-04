У Львові чоловік за 10 тисяч доларів виготовляв військовозобов’язаним документи для перетину кордону

Повідомляється, що чоловік за 10 тисяч доларів США з особи обіцяв виготовити і надати фіктивні документи про навчання у вишах Республіки Польща.

На підставі отриманих документів військовозобов’язані чоловіки могли безперешкодно перетнути кордон через офіційні пункти пропуску.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України після одержання всієї суми від одного з бажаючих виїхати за межі України.

Наразі встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.

Також вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.